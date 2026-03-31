BOZBEY, SANAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gözaltına alınmasına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bursalılara olan sevgisini vurgulayan Bozbey, mücadelesinin Bursa'nın geleceği ve bereketi için olduğunu belirtti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in sanal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Paylaşımda, "Bursalılara yapılan doğru değil. Bursa'yı, Bursalıları çok sevmekten ve hizmet etmekten onur duyuyorum. Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda yürümekten onur duyuyorum. Mücadelem, Bursa'nın geleceği, ekmeği ve bereketi içindir" ifadeleri ve Mustafa Bozbey ile eşi Seden Bozbey'in bulunduğu fotoğraf yer aldı.

