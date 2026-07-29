Bozayı ve 3 yavrusu görüntülendi

BOLU'nun Mengen ilçesinde, bozayı ve 3 yavrusu, doğa gezisi yapan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Mengen'de ailesiyle doğa gezisine çıkan Mert Aydemir, ormanda bozayı ve yavrularıyla karşılaştı. Bir süre ayı ailesinin uzaktan takip eden Aydemir, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bozayı ve yavruları, kısa süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı