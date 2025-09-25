Bozayı, Kastamonu'da Su Deposunu Devirdi

Kastamonu'nun Abana ilçesinde depoya zarar vererek köyün suyunun kesilmesine neden olan bozayı, fotokapanla kaydedildi.

Yeşilyuva köyünün içme suyunun zaman zaman kesilmesi üzerine muhtar Metin Bora ve köy sakinleri, su deposunun olduğu bölgeye gitti.

Bora ve beraberindekiler, dağınık halde gördükleri depoyu onarıp yanına fotokapan kurdu.

Köy sakinleri, suyun tekrar kesilmesi üzerine ise görüntüleri inceledi. Kayıtlarda, bozayının basınç düşürücü aktarma deposunu yan çevirdiği ve kapağını açıp içindeki suyu içtiği görüldü.

Bora, AA muhabirine, köyde suyun kesilmesinin nedenini araştırmaya başladıklarını söyledi.

Deponun yan çevrilmiş ve kapağı açılmış halde olduğunu görünce bunu yapanı tespit etmek istediklerini belirten Bora, şöyle konuştu:

"Deponun yanına fotokapan kurduk. Dördüncü seferde kameraya bakınca bunu yapanın ayı olduğunu gördük. Köyümüzün içine kadar geliyor. Biraz tehlikeli olmaya başladı. Depoya tek başına çıkamıyoruz, birkaç kişi çıkıyoruz. Can güvenliğimizi tehlikeye atmaya başladı. Önlem alınmasını istiyoruz."

Bora, olayın sürmesi halinde bozayı için su içebileceği bir alan oluşturmayı düşündüklerini kaydetti.