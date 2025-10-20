Haberler

Boyabat'ta Yeni İçme Suyu Kaynağı Bulundu

Boyabat'ta Yeni İçme Suyu Kaynağı Bulundu
Sinop'un Boyabat ilçesinde yürütülen sondaj çalışmalarında yaklaşık 40 metre derinlikte saniyede 50 litreden fazla debiye sahip yeni bir içme suyu kaynağı bulundu. Belediye Başkanı Hasan Kara, bu buluşun ilçenin su sorununu çözeceğini belirtti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yeni bir içme suyu kaynağı bulunduğu bildirildi.

Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, Kalebağı bölgesindeki Bağlar mevkisinde yürütülen sondaj çalışmalarını inceledi.

Kara, sondaj çalışmalarında yaklaşık 40 metre derinlikte, saniyede 50 litreden fazla debiye sahip yeni bir kaynak bulduklarını söyledi.

İlçede uzun süredir su arayışının sürdüğünü belirten Kara, "Çok şükür beklediğimiz müjdeyi aldık. Kalebağı bölgesinde yürüttüğümüz çalışmaların ardından Bağlar mevkisinde gerçekleştirdiğimiz sondajda, yaklaşık 40 metre derinlikte çok güçlü bir su kaynağına ulaştık. Yapılan teknik ölçümlerde saniyede 50 litreden fazla debi elde ettik. Bu, ilçemizin geleceği açısından büyük bir dönüm noktasıdır." dedi.

Yeni kaynakla birlikte ilçenin su sorununu tamamen çözeceklerine dikkati çeken Kara, suyun en kısa sürede içme suyu şebekesine entegresi için ekiplerin gece gündüz çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
