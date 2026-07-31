Boyabat'ta yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Sinop'un Boyabat ilçesinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Sinop'un Boyabat ilçesinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Adnan Menderes Bulvarındaki evinde tek başına yaşayan Nadide Küçükyörük'ten haber alamayan yakınları, 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, itfaiye merdiveniyle balkonundan girdikleri 5. kattaki dairede Küçükyörük, hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Küçükyörük'ün cenazesi, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA