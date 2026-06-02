Haberler

Boyabat'ta 1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü etkinliği yapıldı

Boyabat'ta 1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü etkinliği yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde 1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, adliye önünde stant açılarak vatandaşlara uzlaştırma müessesesi hakkında bilgi verildi. Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, uzlaştırma kurumunun adliye yükünü hafiflettiğini ve toplumsal barışa katkı sağladığını belirtti. 2025'te yüzde 62, 2026'da ise yüzde 70 başarı oranına ulaşıldığı açıklandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Boyabat Adliyesi önünde açılan stantta Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Cumhuriyet Savcısı Furkan Bolat ve adliyede görevli uzlaştırmacılar tarafından vatandaşlara uzlaştırma müessesi hakkında bilgi verildi.

Daha sonra adliye binasında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında konuşan Uğur Akın, hukuk sistemlerinin temel amaçlarından birinin de toplumsal huzuru ve adaleti tesis etmek olduğunu söyledi.

Türk Ceza Hukuku sisteminde izlenen suç ve ceza siyaseti gereği ceza uyuşmazlıklarını çözümleyecek alternatif çözümlere önem verildiğini vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

"Bu alternatif çözümlerin en başında uzlaştırma kurumu gelmektedir. Bu kurumla taraflar arasında sağlanan sulh marifetiyle mağdurun zararı telafi edilmekte, adliyelerin yükü hafifletilmekte ve topluma ekonomik sosyal faydalar kazandırılmaktadır. Yani suç işlenerek bozulan adalet dengesi sulh yoluyla tarafların anlaştırılması ve zararın giderilmesiyle sağlanmaktadır. Her yıl 1 Haziran'da kutlanan Uzlaştırmacılar Günü sadece hukuki bir süreci değil, aynı zamanda onarıcı adaleti temsil eder. Uzlaştırmacılar, tarafsızlıkları, empati yetenekleri ve sağduyulu yaklaşımlarıyla yargı yükünü hafifletirken, uzlaştırma ile toplumsal barışa doğrudan katkı sunmaktadırlar."

Adliyelerinde 18 uzlaştırmacının görev aldığını aktaran Akın, "2025 yılında uzlaştırma bürosuna gelen 280 dosyadan 174'ü uzlaşmayla sonuçlandırılmıştır. Yüzde 62 başarı sağlanmıştır. 2026 yılında bugüne kadar gelen 63 dosyadan 44'ü uzlaşmayla sonuçlanmış olup yüzde 70 başarı sağlanmıştır." dedi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev

CHP'den Berhan Şimşek'e yeni görev! Beklediği olmadı ama...
Selahattin Demirtaş'ın son hali

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Giydikleri olay yaratır! Dominik Szoboszlai'den ilginç kombin seçimi

Milyonları kazanıyor, kombinine bakın
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar

Parti grubuna damga vuran an! Kendini tutamayıp ağzını bozdu
Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı

İki bakandan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! Dikkat çeken dosya detayı
Galatasaray'da karar çıktı! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Beklenen kararı verdiler!