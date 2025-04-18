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Boyabat'ta Refüje Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Boyabat'ta Refüje Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarparak kaza yaptı. Sürücü Ahmet Temel yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ahmet Temel idaresindeki 57 ABH 862 plakalı otomobil, ilçe merkezi Hürriyet Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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