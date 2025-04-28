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Boyabat'ta Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Boyabat'ta Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Boyabat ilçesinden Sinop'a giden B.Ü. (50) idaresindeki 55 DY 670 plakalı otomobil Boyabat-Gerze-Sinop kavşağında bariyerlere çarptı.

Kazada, araçtaki yolcular Z.Ü. (48) ve M.Ü. (25) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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