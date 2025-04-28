Boyabat'ta Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Boyabat ilçesinden Sinop'a giden B.Ü. (50) idaresindeki 55 DY 670 plakalı otomobil Boyabat-Gerze-Sinop kavşağında bariyerlere çarptı.
Kazada, araçtaki yolcular Z.Ü. (48) ve M.Ü. (25) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel