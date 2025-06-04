Boyabat'ta Motosiklet Sürücülerine Cezai İşlem

Boyabat'ta Motosiklet Sürücülerine Cezai İşlem
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Sinop'un Boyabat ilçesinde trafik kurallarına uymayan motosiklet sürücülerine toplamda 60 bin 271 lira ceza kesildi. Uygulama, huzur ve güven ortamının korunması amacıyla gerçekleştirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede huzur ve güven ortamının korunması için çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 3 ekip ve 8 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 8 motosiklet sürücüsüne çeşitli trafik kuralları ihlallerinden ötürü toplam 60 bin 271 lira cezai işlem uygulandı.

Ekiplerce ayrıca eksikleri bulunan bazı motosikletler de trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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