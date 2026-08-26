Sinop'ta eski hastane binasında yangın
Sinop'un Boyabat ilçesinde eski devlet hastanesi binasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Sinop'un Boyabat ilçesinde eski devlet hastanesi binasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi yanında bulunan ve kullanılmayan eski devlet hastanesi binasından duman yükseldiğini gören hastane yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Boyabat Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yapılan çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında, binanın eski malzemelerin bulunduğu depo bölümünde hasar oluştu.
Kaynak: AA