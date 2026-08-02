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Boyabat'ta elektrikli bisikletin çarptığı kadın yaralandı

Boyabat'ta elektrikli bisikletin çarptığı kadın yaralandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı kadın yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı kadın yaralandı.

İ.M.K'nın kullandığı elektrikli bisiklet, ilçe merkezi Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan A.D'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.D. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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