Boyabat'ta Bireysel Foseptik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı

Boyabat'ta Bireysel Foseptik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı
Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde 'Sağlıklı Köyler Projesi' kapsamında bireysel foseptik uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Sinop Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selim Güler, atık su yönetimi ve çevre dostu çözümler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde "Sağlıklı Köyler Projesi" çerçevesinde, "Bireysel Foseptik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

Kaymakam Vekili Fatih Rüştü Ünal'ın başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda sunum yapan Sinop Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selim Güler, atık su yönteminin önemi, köylerinin atık su yönetiminin genel durumu ve bireysel foseptikler hakkında katılımcılara bilgilendirmede bulundu.

Proje kapsamında, ilçe genelinde çevre dostu altyapı çözümlerinin yaygınlaştırılması ve köylerde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
