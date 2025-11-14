Boyabat'ta 80 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen operasyonda 80 litre etil alkol ele geçirildi. Bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Boyabat ilçesinde operasyon düzenlendi.
Belirlenen bir adreste yapılan aramada 80 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel