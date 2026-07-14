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Sinop'ta Boyabat Kalesi eteklerinde çıkan örtü yangını söndürüldü

Sinop'ta Boyabat Kalesi eteklerinde çıkan örtü yangını söndürüldü
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Sinop'ta Boyabat Kalesi eteklerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sinop'ta, Boyabat Kalesi'nin eteklerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gökdere Mahallesi ile Boyabat Kalesi arasındaki otluk ve çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Boyabat Belediyesi itfaiyesi ile Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
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