Boya Ustası Düğün Salonunu Boyamadığı İçin İntikam Aldı

BOLU'da, dış cephesini boyadığı düğün salonundan istediği ücreti alamadığını iddia eden boya ustası Sinan Dursun (44), gece yarısı salonun duvarlarına 'Emek ödenmedi' yazarken, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, "Aşağı yukarı 30-50 bin lira arasında olan bir işten, küfür eder gibi 5 bin gibi para getirip, üstüne tehdit alıp, 5 bin lirayı aldım. Bu da kanıt olsun. Ben de bunu yaptım bu gece" dedi. Düğün salonu sahibinin şikayetçi olduğu Dursun, polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Bolu'da yaşayan Sinan Dursun, Aşağısoku Mahallesi'nde bir düğün salonunun dış cephesinin boyama işini aldı. 15 günlük çalışmanın ardından, düğün salonunun boya işini tamamlayan Sinan Dursun, iddiaya göre düğün salonu sahiplerinden istediği parayı alamadı. 30-50 bin TL'lik bir ücret isteyen Dursun'a 5 bin TL teklif edildi. Kendisine teklif edilen paraya sinirlenen Dursun, dün gece saatlerinde, düğün salonuna giderek duvarlara kırmızı boya sürüp, karaladı. Boya ustası dursun ayrıca, düğün salonunun duvarına büyük harflerle, 'Emek ödenmedi' yazdı.