Botsvana "ABD'nin ülkede askeri üssü bulunduğu" iddiasını reddetti

CAPE Afrika ülkesi Botsvana, ülke topraklarından ABD'ye ait herhangi bir askeri üs bulunmadığını bildirdi.

Botsvana hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Botsvana'da bir askeri üssü olduğuna" dair iddialara işaret edilerek, bu iddiaya konu olan Thebephatshwa Hava Üssü'nün Botsvana hükümetine ait ve ülkenin savunma kuvvetlerince yönetilen egemen bir askeri tesis olduğu belirtildi.

Açıklamada, Thebephatshwa Hava Üssü'nün, ülkenin acil müdahale kapasitesini artırma, bölgesel barış koruma ve insani yardım çabalarını destekleme gibi ulusal çıkarlarına hizmet ettiği aktarıldı.

Ulusal güvenlik konusundaki tartışmaların, doğrulanmış gerçeklere dayanmasının çok önemli olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Dezenformasyon, özellikle sınırlar ötesinde yayıldığında, vatandaşlar arasında ve komşu ülkeler arasında gereksiz yanlış anlaşılmalar yaratma potansiyeline sahiptir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Botsvana'nın, tüm komşularıyla olan güçlü ilişkilerine değer verdiği, bölgesel işbirliği, diyalog ve karşılıklı saygı konusundaki kararlılığını sürdürdüğü belirtilerek, "Tüm yorumcuları, medya kuruluşlarını ve siyasi aktörleri, Botsvana'nın savunma duruşu hakkında kamuoyuna açıklama yapmadan önce gerçekleri doğrulamaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İddiaların arka planı

ABD Afrika Komutanlığının (AFRICOM), 2008'de kıtada ana karargah olarak kıtanın en istikrarlı ülkelerinden Botsvana'ya askeri üs kurulması teklifi, dönemin Gabaron hükümeti tarafından reddedilmişti.

Kıtanın en modern hava üsleri arasında gösterilen ve dünyanın en büyük askeri nakliye uçaklarının iniş kalkış yapabileceği pistlere sahip Thebephatshwa Hava Üssü'nün kurulmasında ABD, teknik destek ve finansman sağlamıştı.

Ayrıca Botsvana ve ABD, geçmişte çok sayıda ortak tatbikat gerçekleştirmişti.

ABD ile Güney Afrika arasında diplomatik ilişkilerin son derece gergin olduğu bir ortamda, "ABD güçlerinin Thebephatshwa Hava Üssü'ne konuşlandığı" iddiaları, Güney Afrika medyasında yer bulmuştu.

ABD'nin komşu ülke Botsvana'da üs kurma fikri, Güney Afrika tarafından bir ulusal güvenlik tehdidi ve diplomatik bir kriz sebebi olarak görülebileceği değerlendiriliyor.