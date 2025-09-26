"Bosphorus Diplomasi Forumu" ikinci gününde devam etti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Genç Diplomasi Derneği tarafından "Soğuk Savaş" temasıyla düzenlenen "Bosphorus Diplomasi Forumu" ikinci gününde devam ediyor.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki konferans salonunda "Tarihin Işığında Diplomasi" üst başlığıyla yapılan forum, diplomasiye ilgi duyan lise öğrencilerini, farklı dillerde gerçekleşen komite çalışmalarıyla bir araya getiriyor.

Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneği geçen aylarda bir grup liseli genç olarak kurduklarını söyledi.

Yaptıkları ilk faaliyetin "Bosphorus Diplomasi Forumu" olduğunu belirten Bilir, "Bosphorus Diplomasi Forumu'nun ortaya çıkış şekli ve esas amacı aslında mottomuzda gizli. Aslında 'Herkes için diplomasi, birkaçı için değil' anlayışını hayata geçiriyoruz. Bu mottoyu da Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' vizyonundan ilhamla geliştirdik. Yani diplomasinin herkes için olması gerektiğini, yalnızca güçlüler için değil, zayıflar için de güçlü olmayanlar için de aynı şekilde diplomasinin olması gerektiğini ifade etmek için aslında bu mottoyu seçtik." diye konuştu.

Bilir, forum bünyesindeki 6 komitede "Tarihin Işığında Diplomasi" ve "Soğuk Savaş" temalarını ele aldıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bugün yaşanan birçok problemin, krizin arka planı soğuk savaş döneminde yaşandı. Aslında bugün yaşadığımız birçok krizi daha iyi anlamlandırabilmek adına da soğuk savaş teması bizlere yardımcı oluyor. Bosphorus Diplomasi Forumu'nda gençliğin vicdanını temsil etmek istiyoruz. Bugün dünyamızda ne yazık ki birçok savaş, birçok kriz yaşanıyor. Birçok coğrafyada ne yazık ki sayısız insan, bizim yaşıtlarımız, bizden daha da küçükler, çocuklar, kadınlar zulme maruz kalıyor. Aslında biz bu forum vesilesiyle aynı zamanda gençliğin bu yaşananlar karşısında duyarsız olmadığını, bilakis bu yaşananlara karşı duyarlı olduklarını ve geleceğe de şimdiden hazır olduklarını, gelecekte üstlenecekleri sorumluluklarla ilgili de kendilerini şimdiden hazırlamaya başladıklarını ifade etmek ve tabii bunun yanı sıra aynı zamanda bu yaşananlar karşısında ne tarafta olduklarını, gençliğin vicdanının nerede olduğunu, gençliğin ne tarafta olduğunu da bir kez daha net bir şekilde ifade etmiş olduk."

Gençler tarihten hareketle bugünü anlamaya çalışıyor

Forumun organizasyon şefi ve Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan ise gençlerin forumda tarihten hareketle bugünü anlamaya çalıştığını ifade etti.

Erdoğan, forumun temasını tarihten seçmelerinin sebebi olduğunu dile getirerek, "Günümüz olayları her ne kadar önemli ve kritik olsa da Bosphorus Diplomasi Forumu'nda tarihi bakış açısıyla günümüzdeki olaylara yorum yapmanın önemini anlamış oluyoruz. Bu forum bence özellikle etkinlikleriyle öne çıkacak. Çok değerli misafirlerimiz var. Kritik oturumlar, Boğaz turları ve çeşitli diplomasi aktiviteleriyle dolu bir program hazırladık." ifadelerini kullandı.

Özellikle liselilerin bu foruma katılım sağlamasının çok değerli olduğuna işaret eden Erdoğan, onların yetişkinlerle kıyaslandığında konulara daha farklı açılardan bakabildiğini belirtti.

Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Erdoğan, özellikle diplomasi aşığı ve buna ilgi duyan gençlerin böyle organizasyonlara katılmasının onları geliştirdiğini, forumun bütün gençler için çok güzel bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın foruma teşrif edecek olmasından dolayı memnuniyetlerini aktaran Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza davetimizi kabul ettiği ve bizi kırmadığı için teşekkür ediyoruz. Ayrıca pazar günü gelmesi beklenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Hanımefendi'ye de teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.