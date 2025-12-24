Haberler

İtalya'dan, Bosna Hersek'in AB ve NATO üyeliği sürecine destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, İtalya'nın ülkesinin Avrupa Birliği ve NATO üyelik sürecine verdiği desteği vurguladı. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin önemine dikkat çekildi.

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, İtalya'nın, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyelik sürecini desteklediğini belirtti.

Helez, başkent Saraybosna'ya resmi ziyarette bulunan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile görüştü.

Bosna Hersek Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşmede savunma alanındaki sürekli, kapsamlı ve nitelikli ikili işbirliğinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helez, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri mensubu askeri öğrencilerin İtalya'daki askeri eğitim kurumlarında eğitim görmesinin önemli olduğunu aktardı.

Bakan Helez, Crosetto'nun, ülkesinin AB ve NATO üyelik sürecine destek verdiğini aktararak, "Kendisi, Batı Balkanlar'ı istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişimin Avrupa'ya karşı yürütülen bir tür hibrit faaliyet olduğunu açıkça ifade etti. Balkanlar'ın güvenliğinin Avrupa'nın genel güvenliğiyle doğrudan ve kopmaz biçimde bağlantılı olduğunu vurguladı." ifadesini kullandı.

Crosetto da İtalya Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in AB ve NATO üyelik sürecine desteğini yineleyerek, Balkanlar'ın batısında barış ve istikrarın korunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güllü'nün kızına cezaevinde şok! Apar topar Silivri'ye nakledildi
Brezilya'da 2 yaşındaki kız çocuğu pirana saldırısında hayatını kaybetti

İhmalin böylesi! 2 yaşındaki çocuğun sonu korkunç oldu
Özcan Deniz'in annesinden üzücü haber: Kanser tedavisi devam ediyor

Ünlü şarkıcının annesi kanserle savaşıyor
Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

Araç sahipleri dikkat! Anahtar bıraktıracak zam geliyor
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu