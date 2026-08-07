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Konjic'te Orman Yangınlarına Askeri Helikopter Müdahalesi

Konjic'te Orman Yangınlarına Askeri Helikopter Müdahalesi
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Bosna Hersek'in Konjic kentinde çıkan orman yangınları, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Dağlık arazide erişim zorluğu nedeniyle askeri helikopterler söndürme çalışmalarına katıldı.

Bosna Hersek'in güneyindeki Konjic'te çıkan orman yangınlarına askeri helikopterlerin müdahale ettiği ifade edildi.

Konjic İtfaiye Birliğinden yapılan açıklamada, Kanjani ve Ovcari bölgelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlarda söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Dağlık bölgede meydana gelen orman yangınlarına erişimin zorlu olması nedeniyle söndürme çalışmalarına askeri helikopterlerin dahil edildiği ifade edilen açıklamada, rüzgarın etkisiyle genişleyen yangınların yerleşim yerlerine ulaşmasından endişe edildiği aktarıldı.

Açıklamada, yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da erişilmesi güç olan arazilerde söndürme işlemlerinin oldukça zorlu olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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