Bosna Hersek'teki Hacı Paşa Camii Yangında Küle döndü

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Brcko'daki Hacı Paşa Camii, yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi.

Gece geç saatlerde çıkan nedeni henüz belirlenemeyen yangında "Ahşap Camii" olarak da bilinen yapıdan geriye sadece duvarlar kaldı.

Yangının ardından camiyi ziyaret eden Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic, Bosna Hersek İslam Birliğinin caminin yeniden inşası için destek vereceğini ifade ederek, "Caminin minaresi de yandı. Son derece üzücü ve sarsıcı bir olay." dedi.

Bosna Hersek Savcılığının yangına ilişkin soruşturma yürüttüğünü aktaran Fazlovic, yangının nedeninin en kısa sürede tespit edilmesi çağrısında bulundu.

Brcko Başimamı Mustafa Gobeljic de alevlerin son derece kuvvetli olduğunu söyleyerek, "Maalesef caminin içinden hiçbir şeyi kurtaramadık." dedi.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik de yangından sonra kullanılamaz hale gelen caminin onarımı için 25 bin avro yardım yapacağını belirtti.

Brcko'da 19'uncu yüzyılın ilk yarısında inşa edilen Hacı Paşa Camii, Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta mayınlanarak temeline kadar yıkılmıştı.

Camii, 2011'de yeniden aslına uygun inşa edilerek ibadete açılmıştı.