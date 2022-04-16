Bosna Hersek'te ülkenin en büyük Paskalya yumurtası sergilendi - Haberler

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Bosna Hersek'te ülkenin en büyük Paskalya yumurtası sergilendi

AA - Elman Omic - Güncel
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Bosna Hersek'in Travnik kentinde, 264 santimetre boyunda Paskalya yumurtası sergilendi.

Bosna Hersek'in Travnik kentinde, 264 santimetre boyunda Paskalya yumurtası sergilendi. Ülkenin en büyüğü olduğu belirtilen Paskalya yumurtası, 264 santimetre boy ve 204 santimetre ene sahip. Paskalya yumurtasının, daha büyük boyutlarda yapılmasının planlandığı ancak teknik imkanların buna izin vermediği, yumurtanın yapımının ve boyanmasının birkaç ay sürdüğü ifade edildi. Kent merkezinde sergilenen Paskalya yumurtasıyla halk fotoğraf çektiriyor.

Bosna Hersek'te ülkenin en büyük Paskalya yumurtası sergilendi

Bosna Hersek'te ülkenin en büyük Paskalya yumurtası sergilendi

Bosna Hersek'te ülkenin en büyük Paskalya yumurtası sergilendi

Bosna Hersek'te ülkenin en büyük Paskalya yumurtası sergilendi

Bosna Hersek'te ülkenin en büyük Paskalya yumurtası sergilendi

AA / Elman Omic - Güncel

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

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