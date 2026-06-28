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Bosna Hersek'te Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Turuncu Alarm Verildi

Bosna Hersek'te Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Turuncu Alarm Verildi
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Bosna-Hersek'te hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaşması beklenirken ülke genelinde turuncu alarm ilan edildi. Sıcak hava yangınları tetiklerken, yetkililer özellikle yaşlılar ve kronik hastaları uyararak açık hava etkinliklerinden kaçınılmasını tavsiye etti.

SARAYBOSNA, 28 Haziran (Xinhua) -- Hava sıcaklıklarının birkaç gün içinde 40 dereceye kadar çıkması beklenen Bosna-Hersek'te cumartesi günü ülke genelinde turuncu alarm seviyesi verildi. Öte yandan itfaiye ekipleri sıcak ve kuru havanın neden olduğu çok sayıda yangınla mücadele etmeye devam ediyor.

Bosna Hersek Federasyonu Hidrometeoroloji Enstitüsü, turuncu alarmın 30 Haziran'a kadar yürürlükte kalacağını belirterek, her gün en tehlikeli saatlerin 11.00-17.00 arasında olacağı konusunda uyarıda bulundu. En yüksek sıcaklıkların 33 ile 40 derece arasında olması bekleniyor.

Enstitü, yaşlılar, küçük çocuklar ve kronik hastalığı olan kişiler başta olmak üzere bölge sakinlerinden, uzun süreli açık hava etkinliklerinden kaçınmalarını, bol su içmelerini ve acil durum yetkililerinin tavsiyelerine uymalarını istedi.

Ülkenin güneydeki Mostar kentinde ise itfaiye ekipleri, büyük bir çöp sahasında birkaç gündür devam eden yangını söndürmeye çalışıyor. Yetkililer, bölgede cumartesi günü yeni bir yangının çıktığını ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yerel itfaiye yetkililerinin verdiği bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Trebinje kentinin dışındaki bir ormanda yeniden çıkan yangın ise yerleşim yerlerine doğru ilerliyor.

Kaynak: Xinhua
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