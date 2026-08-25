Saraybosna'da Mevlit Kandili coşkusu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Mevlit Kandili dolayısıyla birçok camide program yapıldı.

Başkent Saraybosna'daki Türk-Osmanlı mirası Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde düzenlenen merkezi program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dua edildi.

Bosna Hersek İslam Birliğinin organize ettiği program kapsamında, camiye gelen yerel halka ve turistlere son peygamber Hazreti Muhammed ile ilgili bilgiler verildi.

Hazreti Muhammed'i anlatan ilahiler de seslendirilirken Safvet Halilovic kandile ilişkin vaaz verdi.

Birçok camide yapılan etkinliklerle Hazreti Muhammed'in hayatının, tebliğ görevinin ve evrensel mesajlarının anlatılması, bu mesajların günlük yaşamda uygulanmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA