Bosna Hersek seçiminde Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliğinde adaylar önde gidiyor

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Bosna Hersek'te yapılan genel seçimde, Merkez Seçim Komisyonu (CIK) tarafından duyurulan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için Denis Becirovic, Hırvat üyelik için Darijana Filipovic ve Sırp üyelik için de Zeljka Cvijanovic'in önde olduğu açıklandı.

Genel seçimde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından CIK, resmi olmayan ilk sonuçları duyurdu.

Oyların yüzde 80'inin sayılmasının ardından Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için Becirovic, Hırvat üyelik için Filipovic ve Sırp üyelik için de Cvijanovic'in önde olduğu bildirildi.

CIK tarafından açıklanan verilere göre, Konseyin Boşnak üyeliği için Becirovic oyların yüzde 38,03'ünü, Bakir İzetbegoviç yüzde 34,25'ini, Semir Efendic yüzde 25,57'sini ve Fahrudin Radoncic de yüzde 2,16'sını aldı.

Hırvat üyelik için de Filipovic oyların yüzde 48,19'unu, Slaven Kovacevic yüzde 28,79'unu ve Zdenko Lucic de yüzde 23,02'sini elde etti.

Sırp üyeliğinde ise Cvijanovic, oyların yüzde 55,6'sını, Marinko Bozovic yüzde 26,8'ini ve Nebojsa Vukanovic de yüzde 17,6'sını aldı.

Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanlığı için de Savo Minic'in seçim yarışını önde götürdüğü aktarıldı.

CIK verilerine göre, seçime katılım oranı yüzde 41,48 olarak kaydedildi. Böylece katılım, 2 Ekim 2022'deki genel seçimde kaydedilen yüzde 51,45'lik oranın yaklaşık 10 puan altında kaldı.

Kaynak: AA