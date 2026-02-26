Bosna Hersek Radyo ve Televizyonu, mali kriz nedeniyle düzenli yayın akışını geçici olarak durdurdu

Bosna Hersek Radyo ve Televizyonu (BHRT), mali kriz nedeniyle bugün yerel saatle 07.00 itibarıyla düzenli yayın akışını geçici olarak durdurdu.

Kamu yayıncısı BHRT'den yapılan açıklamada, gün boyunca yalnızca haber bültenlerinin normal saatlerinde yayımlanacağı, kurum yönetiminin ise gün içinde olağanüstü açıklama yapacağı bildirildi.

Açıklamada, geçici yayın durdurmanın kalıcı kapanma ihtimaline yönelik uyarı olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yetkili kurumların acil karar almaması halinde BHRT, hesaplarının bloke edilmesi ve vatandaşların yararına olan kamu yayıncılığı temel görevini yerine getirememesi riskiyle karşı karşıyadır. Birkaç yıldır faaliyet gösterdiğimiz koşullar artık dayanılmaz hale gelmiştir. Bosna Hersek devlet kurumları ve entite kurumları ile Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR), Bosna Hersek kamu yayın kuruluşunun finansmanı sorununa karşı ciddi bir ilgisizlik göstermiştir. BHRT, Bosna Hersek'teki tüm vatandaşların kamu yayın kuruluşudur. Olası bir şekilde faaliyetlerinin durması, ortak medya alanının kaybı anlamına gelecektir. BHRT'nin yayın hayatına devam edebilmesi için Bosna Hersek Parlamenterler Meclisi, Bakanlar Konseyi ve OHR'nin acil harekete geçmesi gerekmektedir."

Yerel medyadaki haberlerde, Avrupa Yayın Birliğinin (EBU), BHRT'nin faizlerle yaklaşık 11 milyon avro tutarındaki borcunun ödenmesi için verdiği sürenin iki gün sonra dolacağı, borcun ödenmemesi halinde kurumun banka hesaplarının bloke edilmesinin gündemde olduğu kaydedildi.

Çalışanlar daha önce eylem yapmıştı

BHRT çalışanları da mali kriz ve kurumun kapanma tehlikesi nedeniyle daha önce Saraybosna'daki parlamento binası önünde eylem düzenlemişti.

Çalışanlar, mali kaynak eksikliği nedeniyle teknik ekipmanların yetersiz kaldığını, program projelerinin ertelendiğini ve nitelikli personelin kurumdan ayrıldığını belirterek, kamu yayıncısının geleceğinin tehlike altında olduğunu ifade etmişti.

Parlamento binası önüne kurulan çadırda geçici stüdyo oluşturan çalışanlar, "BHRT'yi Kapatmayın" adıyla özel canlı yayın yaparak yetkililere çözüm çağrısında bulunmuştu.