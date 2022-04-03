Bosna Hersek'in ramazan geleneği "kadınlar mukabelesi" devam ediyor - Haberler

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Bosna Hersek'in ramazan geleneği "kadınlar mukabelesi" devam ediyor

AA - Yunus Okur - Güncel
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Bosna Hersek'te camilerde asırlardır yaşatılan ramazan geleneklerinden kadınlar mukabelesine, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır verilen aranın ardından yeniden başlandı.

Bosna Hersek'te camilerde asırlardır yaşatılan ramazan geleneklerinden kadınlar mukabelesine, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır verilen aranın ardından yeniden başlandı.

Başkent Saraybosna başta olmak üzere farklı şehirlerde öğle namazlarının ardından hatimler okuyan kadınlar, iki yıl boyunca süren Kovid-19 salgınında alınan kısıtlama tedbirleri yüzünden bu geleneklerine ramazan aylarında ara vermek zorunda kaldı.

Salgının seyrinin yavaşlaması ve tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ramazana coşkuyla giren Bosnalı kadınlar, bu yıl da mukabele için camilerde bir araya geldi.

Breza şehrindeki Merkez Camisi'nde öğle vaktinde buluşan kadınlar, cemaatle namazlarını eda ettikten sonra sırayla Kur'an-ı Kerim okuyor.

Ramazanın her günü vakit namazın ardından bir cüz okuyan kadınlar, bayram arifesinde de dua edip hatim indiriyor.

Bosna Hersek'in ramazan geleneği kadınlar mukabelesi devam ediyor

Bosna Hersek'in ramazan geleneği kadınlar mukabelesi devam ediyor

Bosna Hersek'in ramazan geleneği kadınlar mukabelesi devam ediyor

Bosna Hersek'in ramazan geleneği kadınlar mukabelesi devam ediyor

AA / Yunus Okur - Güncel

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