Haberler

Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesi Rami Kütüphanesi'nde ele alınacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek söyleşi ile Bosna-Hersek'in bağımsızlık mücadelesinde Bihaç Cephesi'nin askeri, siyasi ve toplumsal boyutları değerlendirilecek. Etkinlikte savaş fotoğrafları sergisi de yer alacak.

Rami Kütüphanesi'nde yarın "Bosna-Hersek'in Bağımsızlığının Savunmasında Bihaç Cephesi (1992-1995)" başlıklı söyleşi düzenlenecek.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, her yaştan katılımcıya açık olan program, Rami Kütüphanesi-Salon 120'de gerçekleştirilecek.

Naser Şimşek'in yöneteceği, Sead Jusic'in konuşmacı olacağı programda, Bihaç Cephesi'nin askeri, siyasi ve toplumsal boyutları değerlendirilecek.

Bosna Savaşı sürecinde kuşatma altında direnen ve Bosna-Hersek'in bağımsızlık mücadelesinin en kritik ve sembolik cephelerinden biri olarak tarihe geçen Bihaç bölgesi ile bu tarihi direniş, söyleşide bütüncül bir perspektiften ele alınacak.

Savaşın seyrini etkileyen stratejik kararlar konuşulacak

Özellikle Bihaç ve Buzim hattında verilen mücadele, yerel direnişin örgütlenme biçimi, cephede öne çıkan kahramanlık anlatıları ve savaşın seyrini etkileyen stratejik kararlar etkinlikte değerlendirilecek.

Bosna direnişinin belgeler, savaş fotoğrafları ve saha verileri ışığında yalnızca askeri mücadele değil, aynı zamanda varoluş ve bağımsızlık savunması olduğu vurgulanacak.

Programın önemli başlıklarından biri de 1994 sonbaharında Ratko Mladic'in bizzat komuta ettiği ve "Breza-94" olarak bilinen saldırı operasyonu olacak.

Savaş fotoğrafları sergisi katılımcılarla buluşacak

Söyleşi öncesi Bosna-Hersek Cumhuriyeti Ordusu'na ait savaş fotoğraflarından oluşan sergi de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Etkinlik, Bosna Hersek'in yakın tarihine ışık tutarken, direniş, kolektif hafıza ve bağımsızlık kavramlarını yeniden düşünmeye davet ediyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastalığını ilk kez açıkladı! Gupse Özay: 'Ülseratif kolit ile mücadele ediyorum'

Gupse Özay ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı
Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı! Meğer neler demiş neler

Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı
Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

Deprem fırtınası! İlçe sabaha kadar sallandı, artçı sayısı inanılmaz
Hastalığını ilk kez açıkladı! Gupse Özay: 'Ülseratif kolit ile mücadele ediyorum'

Gupse Özay ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması

Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması