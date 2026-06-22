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Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic, ülkesinin barışın korunabileceğinin örneği olduğunu belirtti

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic, ülkesinin barışın korunabileceğinin örneği olduğunu belirtti
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Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic, savaşın bitiminden 30 yıl sonra ülkesinin uluslararası işbirliği ve diyalog sayesinde barışın korunabileceğinin bir örneği olduğunu belirtti. Saraybosna'da düzenlenen konferansta çok taraflılığın önemi vurgulandı.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, ülkesinin 1992-1995'teki savaşın sona ermesinden 30 yıl sonra "uluslararası işbirliği, diyalog ve çok taraflı eylem sayesinde barışın korunabileceğinin" bir örneği olduğunu söyledi.

Başkent Saraybosna'da Dışişleri Bakanlığında düzenlenen "30 Yıllık Barış ve Çok Taraflılığın Geleceği" başlıklı yüksek düzeyli konferansa Birleşmiş Milletler (BM) Bosna Hersek Daimi Koordinatörlüğü de destek verdi.

Konakovic, burada yaptığı konuşmada, çok taraflılığın en önemli konulardan biri olduğunun altını çizdi.

Dünyanın dört bir yanında arzulanan görüntülerin tam tersiyle karşılaştıklarını belirten Konakovic, Bosna Hersek'in savaş ve savaş sonrası yeniden inşa deneyimi başta olmak üzere, uluslararası toplumda sahip olduğu ve hala sürdürdüğü rolün hatırlanmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Konakovic, dünyadaki sorunların diplomatik yollarla çözülmesi çağrısını bir kez daha yüksek sesle dile getirdiklerini vurguladı.

Barış İnşası Fonu programının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Konakovic, şunları kaydetti:

"30 yıl önce savaşan tarafların bugün barış içinde yaşaması ve Dayton Barış Antlaşması'nın karmaşık düzenlemesi içinde büyük güvenlik sorunları olmadan istikrarlı bir barışı korumayı başarması kolay değil. Bu, bugün de yanımızda olan ortaklarımızın desteği olmadan tek başımıza başaramayacağımız büyük bir başarı."

Konakovic, 1992-1995'teki Bosna Savaşı'nın sona ermesinden 30 yıl sonra, ülkesinin uluslararası işbirliği, diyalog ve çok taraflı eylem sayesinde barışın korunabileceğinin bir örneği olduğunun altını çizdi.

BM Bosna Hersek Daimi Koordinatörü Arnhild Spence de barışın toplumun her kademesinde sürekli yatırım, güven ve işbirliği gerektirdiğinin altını çizerek, örgütün barışın korunmasından uzun vadeli sürdürülebilirliğine kadar Bosna Hersek'e destek vermeye devam ettiğini bildirdi.

Toplantıya Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'nin yanı sıra diğer ülkelerin büyükelçileri, Bosna Hersek'teki uluslararası kuruluşların temsilcileri ve yerel yetkililer katıldı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
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