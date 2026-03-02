Bosna Hersek'te "Bağımsızlık Günü" resepsiyonu düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 1 Mart Bosna Hersek Bağımsızlık Günü dolayısıyla resepsiyon gerçekleştirildi.

Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde düzenlenen resepsiyona, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat Üye Zeljko Komsic ile Boşnak Üye Denis Becirovic ev sahipliği yaptı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic ise programa katılmadı.

Resepsiyona, Bosna Hersek'in siyaset, sanat, spor, kültür alanından çok sayıda isim katıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki de resepsiyonda hazır bulunarak, Komsic ve Becirovic'i Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti.

Komsic, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'in zorlu bir bağımsızlık mücadelesi verdiğini, 34 yıl önce halkın referandumda demokratik iradesiyle bağımsızlığın kazanıldığını belirtti.

Bosna Hersek'in çok etnikli ve çok dinli yapısının bulunduğunu aktaran Komsic, birlikteliğin ülkenin özünde yer aldığını ve tarih boyunca tüm zorlukların bu güç sayesinde aşıldığını ifade etti.

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Komsic, "Tarihsel bir adaletsizlik ve şiddete tanıklık ederken, ülkemiz ve onun özü için mücadele etmenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görüyoruz." dedi.

Becirovic ise tüm vatandaşların Bosna Hersek'in egemen ve bağımsız bir devlet olması yönündeki tarihi kararı saygıyla koruma sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Bosna Hersek tarihinin sürekli bir mücadeleye tanıklık ettiğini ancak asla teslimiyete sahne olmadığını belirten Becirovic, "Yıkıcı güçler geçmişte en ağır suçları işledi ve devleti yok etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Entite egemenliği diye bir şey yoktur. Bu tez, Dayton Barış Anlaşması'nda, Bosna Hersek Anayasası'nda ve uluslararası hukukta hiçbir dayanağa sahip değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Bağımsızlık referandumu

Eski Yugoslavya'nın parçalanmaya başlamasıyla 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde düzenlenen referandumla, Slovenya ve Hırvatistan'ın ardından Bosna Hersek de bağımsızlığına kavuşmuştu.

Ülke genelinde yapılan, Sırpların büyük bölümünün boykot ettiği referanduma katılım yüzde 63,6 olmuş, bağımsızlık için yüzde 99,7 oranında "evet" oyu kullanılmıştı.

Bağımsızlık ilanının hemen ardından 3,5 yıl süren, birçok katliamın, tecavüz ve soykırım olaylarının yaşandığı Bosna Savaşı başlamıştı.

1 Mart Bağımsızlık Günü, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda milli bayram olarak kutlanırken, Sırp nüfusun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti'nde milli bayram olarak kabul edilmiyor.