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Bosna'da EUFOR helikopter kazasında 4 ölü, yas teklifi iki bakan yüzünden engellendi

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Bosna Hersek'te EUFOR helikopter kazasında 4 kişinin ölmesi nedeniyle 31 Ekim'in ülke genelinde yas günü ilan edilmesi teklifi, iki Sırp bakanın toplantıya katılmaması yüzünden kabul edilemedi. Çoğunluk sağlanamadığı için teklif fiilen veto edildi, kazada 11 kişi de yaralanmıştı.

???????Bosna Hersek'te, Avrupa Birliği Barış Gücü'ne (EUFOR) ait helikopterin düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 31 Ekim'in ülke genelinde yas günü ilan edilmesi için sunulan teklif, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) hükümetindeki iki bakanın toplantıya katılmaması nedeniyle kabul edilemedi.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanlığının teklifi üzerine düzenlenen olağanüstü oturumda, 31 Ekim'in ülke genelinde yas günü ilan edilmesi görüşüldü.

Teklifin kabul edilmesi yönünde 8 bakan oy kullanırken, RS'nin iktidar partisi Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) üyesi Sırp bakanlar Srdan Amidzic ve Stasa Kosarac toplantıya katılmadı.

Açıklamada, iki bakanın toplantıya katılmaması nedeniyle karar alınması için gerekli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi. Böylece EUFOR helikopterinin düşmesi nedeniyle ülke genelinde yas ilan edilmesine ilişkin teklif karara bağlanamadı. Söz konusu tutum, yas ilan edilmesi teklifinin fiilen "veto" edilmesine neden oldu.

Helikopter kazası

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Brçko bölgesinde EUFOR'a ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

EUFOR, hava araçlarından birinin Brçko bölgesinde rutin bir operasyon sırasında düştüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA
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