Boşanmak isteyen eşi ile tartıştı, araya giren kayınvalidesini vurdu

Olay, sabah saatlerinde Karasu Adalet Sarayı önünde meydana geldi. E.T. ile boşanma aşamasında olan eşi A.T arasında çıkan tartışmaya kayınvalidesi A.Ö. dahil oldu. E.T., üzerinde taşıdığı tabancayla kayınvalidesi A.Ö.'ye ateş etti. A.Ö kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı görenler 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.Ö. önce ambulansla Karasu Devlet Hastanesine, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.