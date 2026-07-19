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Akraba ailelerin silahlı 'boşanma' kavgası: 2 yaralı, 10 gözaltı

Akraba ailelerin silahlı 'boşanma' kavgası: 2 yaralı, 10 gözaltı
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Kocaeli'de boşanma aşamasındaki çocuklarının durumunu konuşmak için bir araya gelen akraba iki aile arasında silahlı kavga çıktı. İsmail S. tabancayla ateş açarak eniştesi ve amcasını yaraladı, 10 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde boşanma aşamasındaki çocuklarının durumunu konuşmak için bir araya gelen akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, İsmail S. (28) tabancayla ateş açıp eniştesi Gökhan S. (37) ile amcası Halis S.'yi (51) yaraladı. Olaya ilişkin 10 kişiyi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Yahyakaptan Mahallesi İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkisinde meydana geldi. Evli çocuklarının boşanma aşamasında oluşu nedeniyle husumetli olan Halis S. ve Medeni S. kardeşler, konuyu konuşmak üzere bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Medeni S.'nin oğlu İsmail S., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan ablasının eşi Gökhan S. sağ bacağına isabet eden 2 mermiyle ağır yaralanırken, amcası Halis S. ise sol bacağından yaralandı. İsmail S. ve yanındakiler, araçlarla bölgeden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökhan S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İzmit Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen her 2 taraftan toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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