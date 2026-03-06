Haberler

Fatih'te boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Kocamustafapaşa Mahallesi'nde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla öldürülen Semiha Deniz'in katil zanlısı Emrah Deniz, adliyeye sevk edildi. Çiftin uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve Emrah Deniz hakkında evden uzaklaştırma kararı olduğu belirtildi.

İstanbul Fatih'te, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocamustafapaşa'da sokakta dün Semiha Deniz'in (33) silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı Emrah Deniz'in (40) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Deniz, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Öte yandan 2011'de evlenen çiftin iki kızının bulunduğu ve uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları, ayrıca şüpheli hakkında 8 Ocak'ta iki aylık evden uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Olay

Kocamustafapaşa Mahallesi'nde dün sokakta yürüyen Semiha Deniz silahla vurulması sonucu ağır yaralanmıştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Semiha Deniz müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, kaçan eş Emrah Deniz'i kısa sürede yakalamıştı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor

İsmail Kaani sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü

Netanyahu'nun gizlemeye çalıştığı yıkım! Tel Aviv böyle görüntülendi
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım

Savaş sürerken Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor

İsmail Kaani sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi

Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek telefon
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu

Resmen rezil kepaze oldu