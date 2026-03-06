Fatih'te boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyede

İstanbul Fatih'te, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocamustafapaşa'da sokakta dün Semiha Deniz'in (33) silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı Emrah Deniz'in (40) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Deniz, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Öte yandan 2011'de evlenen çiftin iki kızının bulunduğu ve uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları, ayrıca şüpheli hakkında 8 Ocak'ta iki aylık evden uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Olay

Kocamustafapaşa Mahallesi'nde dün sokakta yürüyen Semiha Deniz silahla vurulması sonucu ağır yaralanmıştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Semiha Deniz müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, kaçan eş Emrah Deniz'i kısa sürede yakalamıştı.