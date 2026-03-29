Boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü Zeliha toprağa verildi

Güncelleme:
Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan 26 yaşındaki Zeliha Yaylacı, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından cenazeye gelinlik bırakıldı.

NİĞDE'de boşanma aşamasındaki eşi C.Y. (46) tarafından bıçaklanarak öldürülen Zeliha Yaylacı (26) toprağa verildi.

Olay, dün Bor ilçesinde meydana geldi. C.Y. ile boşanma aşamasındaki eşi Zeliha Yaylacı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile C.Y., mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Eşini karnından bıçaklayan C.Y. aynı bıçakla kendini yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Zeliha Yaylacı ile C.Y., ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Zeliha Yaylacı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. C.Y.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TABUTUNA GELİNLİK BIRAKILDI

Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Zeliha Yaylacı'nın cenazesi, Paşa Camisi'ne getirildi. Cenazeye Bor Belediye Başkanı Serkan Baran, genç kadının ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede tabutun üzerine yakınları tarafından gelinlik bırakıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Zeliha Yaylacı'nın cenazesi dualar eşliğinde İftiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
