Kayınpeder, gelinini tabancayla yaralayıp, onun kız kardeşini öldürdü (2)
ŞÜPHELİ, ŞUÇ ALETİYLE YAKALANDI
Kırıkkale'de oğluyla boşanma aşamasındaki gelini Eser Ereli'yi tabanca ile yaralayıp, onun kız kardeşi Nilgün Geçer'i ise öldürüp olay yerinden kaçan Yaşar Ereli, Bahşili ilçesinde suç aleti ile yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ayrıca, şüpheli Yaşar Ereli'nin yakalandığını duyan yakınları, Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Polis, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Burak CAN/KIRIKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel