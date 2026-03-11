2 çocuk annesi eşi Songül'ü bıçaklayarak öldürdü (2)
Mersin'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Songül Aktekin'in cenazesi yakınları tarafından defnedildi. Arkadaşları mezarı başında gözyaşı döktü.
TOPRAĞA VERİLDİ
Mersin'de boşanma aşamasındaki eşi Selami Aktekin tarafından bıçaklanarak öldürülen Songül Aktekin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınıp Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Aktekin, cenazesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Arkadaşları, Aktekin'in mezarının başında gözyaşı döktü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı