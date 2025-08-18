Boşanma Aşamasındaki Eşini Vurarak Öldüren Polis Memuru Tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polis memuru Hüseyin Derin, boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'i 5 kurşunla öldürdü. Olayın ardından adliyeye sevk edilen Derin tutuklandı.
TUTUKLANDI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'i 5 kurşunla vurarak öldüren polis memuru Hüseyin Derin ; Nazilli İlçe Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hüseyin Derin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Haber – Kamera: Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ (Aydın)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel