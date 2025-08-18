Boşanma Aşamasındaki Eşini Vurarak Öldüren Polis Memuru Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, polis memuru Hüseyin Derin, boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'i 5 kurşunla öldürdü. Olayın ardından adliyeye sevk edilen Derin tutuklandı.

TUTUKLANDI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'i 5 kurşunla vurarak öldüren polis memuru Hüseyin Derin ; Nazilli İlçe Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hüseyin Derin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haber – Kamera: Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ (Aydın)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu

Limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım

İş bırakan memurlar bakanlık önünde! Yaptırım tehdidine resti çektiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.