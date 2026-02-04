Muğla'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı koca tutuklandı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı kocanın tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadına yönelik şiddetin bahanesi olamayacağını belirtterek, "Muğla'nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bir kadının hunharca katledilmesi, hepimizin vicdanında ağır bir yara açmıştır. Bu cinayet; bir kadının, bir annenin yaşam hakkına yönelmiş alçakça bir saldırıdır, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi yoktur. Hiçbir gerekçe, hiçbir mazeret, hiçbir söz bu vahşeti hafifletemez, normalleştiremez. Bir kadına el kaldıran, tehdit eden, şiddet uygulayan, hayatına kasteden kim olursa olsun, hangi gerekçeyi ileri sürerse sürsün; hukuk önünde en ağır şekilde hesap verecek, adaletin pençesinden kaçamayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç, zanlının tutuklandığını açıklayarak, "Hepimizi derin bir acıya sevk eden menfur olayla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şahıs yakalanmış ve tutuklanmıştır. Çocukları annesiz bırakan bu karanlık zihniyete, hukuk düzenimizde asla yer yoktur. Yaptığımız düzenlemelerle kadına yönelik kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır ve kadına yönelik şiddet tutuklama sebebidir. Bu vahşeti gerçekleştiren şahıs, yargı önünde en ağır yaptırımla karşılaşacaktır. Fail için hiçbir kaçış yoktur. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın! Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında Devletimiz vardır, Adalet vardır" ifadelerini kullandı.