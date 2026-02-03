Haberler

Muğla'da boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren N.A. tutuklandı. Olay, dün gece saatlerinde yaşandı ve zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Polis ekiplerince dün gece saatlerinde gözaltına alınan N.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Milas'ın İsmetpaşa Mahallesi Hamdi Mergen Caddesi'nde dün, bir kadının yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, hareketsiz yatan kadının Özlem A. (38) olduğu ve bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının ölümüyle ilgili, boşanma aşamasındaki eşi N.A. dün gece saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

