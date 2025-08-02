Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı

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Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u tabancayla öldüren Ali Somun, öldürme ve yaralama suçlamasıyla tutuklandı.

TUTUKLANDI

Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u balkondan tırmanıp girdiği evinde tabancayla vurup öldüren, görevli bekçi E.E.'yi de bacağından yaralayan Ali Somun, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih TURAN/ TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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