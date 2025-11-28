Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayan Adam Tutuklandı
Gümüşhane'de, boşanma aşamasındaki eşi Nigar Kaya'yı bıçaklayarak yaralayan Oktay Kaya, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Gümüşhane'de kaldırımda boşanma aşamasındaki eşi Nigar Kaya'yı (29) bıçaklayarak yaralayan Oktay Kaya (39), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel