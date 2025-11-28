Haberler

Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayan Adam Tutuklandı

Güncelleme:
Gümüşhane'de, boşanma aşamasındaki eşi Nigar Kaya'yı bıçaklayarak yaralayan Oktay Kaya, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Gümüşhane'de kaldırımda boşanma aşamasındaki eşi Nigar Kaya'yı (29) bıçaklayarak yaralayan Oktay Kaya (39), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

