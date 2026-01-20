Eşini bıçaklayan sanığa verilen 3 yıl hapis cezası istinafta onandı

İZMİR'in Buca ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Irmak T.'yi (33) bıçakla yaralayan, 3 yıl hapis cezasına çarptırılıp tahliye edilen Adem T.'nin (37) cezası, istinaf mahkemesi tarafından da onandı.

Olay, 24 Ekim 2024'te Buca ilçesindeki evde meydana geldi. Boşanma aşamasındaki Adem T. ile Irmak T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Adem T., Irmak T.'yi öldürmekle tehdit edip, defalarca bıçakladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Irmak T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Adem T. yakalanıp gözaltına alındı. Irmak T. tedavisinin ardından taburcu edildi, Adem T. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Adem T. hakkında 'Kadına karşı tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından, İzmir 23'üncü Asliye Mahkemesi'nde dava açıldı. Hakim, sanık Adem T.'nin eylemlerinin 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğuna kanaat getirip, dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

Adem T.'nin yargılandığı İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, tarafların ayrı evlerde yaşamamalarını, barışma ihtimallerini, aralarında öldürmeyi gerektirecek bir husumet bulunmamasını, suçta kullanılan bıçağın ucunun kırık olmasını, Adem T.'nin eylemine kendiliğinden son vererek binadan çıkmasını, yaralanmaların yüzeysel kesi şeklinde olmasını ve hayati tehlike bulunmamasını dikkate aldı. Bu gerekçelerle eylemin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' değil, 'Kadına ve eşe karşı kasten yaralama' suçunu oluşturduğuna hükmeden mahkeme heyeti, Adem T.'yi 3 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tahliyesine karar verdi.

ÜST MAHKEME İTİRAZLARI REDDETTİ

Yerel mahkemenin kararına, Irmak T.'nin avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı itiraz etti. Dosya, istinaf incelemesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. 30 Aralık'ta kararını açıklayan daire, yerel mahkemenin kararında usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığını, delillerin eksiksiz toplandığını ve suç vasfının doğru belirlendiğini belirterek verilen 3 yıl hapis cezasını onadı.