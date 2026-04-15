Boşanma aşamasındaki eşine vurduğu kaldırım taşı 'silah' sayıldı

GAZİANTEP'te boşanma aşamasında olduğu Nazlı Yavuz'a (27) kaldırım taşı ile defalarca vurup, ağır yaralayan Feyzullah Yavuz'un (40) dosyası, ağır ceza mahkemesine gönderildi. Savcı, mütalaasında, sanığın yerden aldığı kaldırım taşının 'silah' sayıldığını vurguladı. Feyzullah Yavuz'un 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasını talep savcı, mütalaasında, "Şüphelinin önce mağduru tekme atarak daha sonra yerden silah sayılabilecek olan taşı alarak yüzüne birden fazla vurarak darp ettiği" ifadelerine yer verdi.

Olay, 27 Ocak'ta Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. 9 yıllık evli olan 3 çocuk annesi Nazlı Yavuz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Feyzullah Yavuz'dan boşanmak için mahkemeye başvuru yaptı. Feyzullah Yavuz, kararından vazgeçmesi için daha önce de şiddet uyguladığı eşini adliyeye götürmek istedi. Bu sırada çift arasında tartışma çıktı; Feyzullah Yavuz, kaldırım taşıyla eşine vurdu. Feyzullah Yavuz gözaltına alınırken, Nazlı Yavuz Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

DAVA AÇILDI

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yavuz'un kafatasında ve burnunda kırık tespit edildi. Nazlı Yavuz hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, Feyzullah Yavuz 29 Ocak'ta tutuklandı. Davanın ikinci duruşması, 8 Nisan'da Gaziantep 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, toplanan somut deliller kapsamında Feyzullah Yavuz'un 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan davanın görevsizlik kararıyla birlikte üst dereceli ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Savcı, mütalaasında ayrıca "Şüphelinin önce mağduru tekme atarak daha sonra yerden silah sayılabilecek olan taşı alarak yüzüne birden fazla vurarak darp ettiği, müşteki hakkında alınan kati hekim raporunda yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde olduğu" ifadelerine yer verdi.

'KENDİSİNE KALDIRIM TAŞI İLE VURMADIM'

Tutuklu sanık Feyzullah Yavuz, savunmasında olay sırasında eşine vurmadığını ve düşme sonucu yerdeki taşlara çarptığını söyledi. Sanık Yavuz, "Gelen belgelerde aleyhe olan hususları kabul etmiyorum, bir anlık tartışma yaşadık, eşimle itişip kalkıştık. Ben kendisini arabaya bindirmek istedim ancak kendisi düşerek yüzünü çarptı. Ben yuvamı kurtarmak istiyorum, kendisiyle barışmak istiyorum, kendisinden özür diliyorum. Ben arabadan indikten sonraki kısmı hatırlıyorum, sadece kendisinin yüzünden kan geldikten sonraki kısmı hatırlamıyorum. Kendisi düşünce yüzünü yerde, boş arazideki taşlara çarpmıştır; kaldırıma çarpmamıştır. Ben kendisine kaldırım taşıyla vurmadım. Mütalaayı kabul etmiyorum, ben kasten bir suç işlemedim. Olay bir anda gelişti, hatta ben kendisini hastaneye götürmek için geri döndüm ancak kendisi gitmişti. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

AVUKATTAAN 'RAPORLAR ÇELİŞKİLİ' İDDİASI

Feyzullah Yavuz'un avukatı, alınması muhtemel cezanın miktarının belli olduğunu ve müvekkilinin tutuklu kaldığı sürede alabileceği cezanın infazını tamamladığını belirtti. Aynı zamanda Nazlı Yavuz hakkında aldırılan iki rapor arasında çelişki olduğunu, kırık derecelerinin farklılık gösterdiğini belirterek, kati raporun aldırılmasına daha 4 ay olduğunu söyledi. Sanık avukatı ayrıca Nazlı Yavuz'da oluşan kırığın sebebinin incelenmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini istedi.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKESİMESİNE GÖNDERİLDİ

Beyanların ardından mahkeme de sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, mevcut deliller doğrultusunda eylemin 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğuna hükmedip, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

'EMSAL TEŞKİL EDECEK BİR KARAR'

Duruşma sonrası konuşan Avukat Emine Çavuş, "Kamuoyu vicdanını yaralayan, eşi tarafından yüzünün taşla ezilmesi olayında Nazlı Yavuz dosyasında müvekkilimiz eşinden boşanmak istediğinden dolayı şikayetini geri çekmesi için zorbalanmış, bunu kabul etmediği için araçtan kaçmış; kovalamaca neticesinde eşi, Nazlı Hanım'ı yakalayarak kendisinin yüzünü taşla ezmiştir. İlk yargılamada asliye ceza mahkemesi, bu olayın eşine karşı kasten yaralama suçundan iddianame hazırlamışsa da yaptığımız savunmalar neticesinde kaldırım taşının silah sayıldığı, kişinin öldürme kastını barındırması hususlar değerlendirilerek, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Verilen bu kararın yerinde olduğunu düşünüyoruz. Şiddet vakalarında emsal teşkil edecek bir karar olduğunu düşünüyoruz. Müvekkilimizin şu aşamada takibi yapılmaktadır. Yüzünde, burnunda karıklar vardır. 6 aylık bekleme süresinin ardından kati raporu alınacak ve karar çıkacaktır. Müvekkilimizin yüzünde şekil kayıpları yaşandı" dedi.

-Haber: Nuray UZATMAZ Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı