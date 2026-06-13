Haberler

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da boşanma aşamasındaki eşi Ali Sarıkaya tarafından tabancayla vurulan 3 çocuk annesi Yüksel Sarıkaya, bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Saldırgan eş ise yakalanacağını anlayınca intihar etmişti.

KONYA'da boşanma aşamasındaki eşi Ali Sarıkaya (65) tarafından tabancayla vurulan 3 çocuk annesi Yüksel Sarıkaya (50), bir hafta sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Sarıkaya, bugün toprağa verildi.

Olay, 5 Haziran'da Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ali Sarıkaya, boşanma aşamasında olduğu Yüksel Sarıkaya'nın evinin bulunduğu bölgeye gitti. Fabrikadaki işine gitmek için evden çıkan Yüksel Sarıkaya ile Ali Sarıkaya arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Sarıkaya, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Göğsünden vurulan kadın kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sarıkaya, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından otomobili ile kaçan Ali Sarıkaya'nın, Aksaray yolu istikametine gittiği tespit edildi. Sarıkaya, yakalanacağını anlayınca aynı tabancayla kendisini vurup intihar etti. Karatay, Tatlıcak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Yüksel Sarıkaya, bir hafta sonra dün, yaşam mücadelesini kaybetti. Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Yüksel Sarıkaya'nın cenazesi, TEM Mezarlığı'na getirildi. Sarıkaya, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir

Beklenen açıklama geldi! ABD ve İran arasındaki savaş bitiyor

Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı

Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özel, anket sonucu paylaştı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası

İddia da görüntüler de vahim! Polislerin orada ne işi var
Antalya'daki kadın kavgasının perde arkası ortaya çıktı: 'Saçlarımın üst kısmı yok' diyerek anlattı

Kadın kavgasında karşı taraftan ilk açıklama
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Gözler 10 Temmuz'da

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Gözler 10 Temmuz'da
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak

Gece yarısı yaşanan deprem sonrası kritik uyarı: Korkarım parçalanacak
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay