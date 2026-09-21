Haberler

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIHatay'ın Payas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi K.Ç.'nin av tüfeğiyle vurup öldürdüğü Emine Çil'in (47) cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından alınıp memleketi Osmaniye'ye getirildi.

MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hatay'ın Payas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi K.Ç.'nin av tüfeğiyle vurup öldürdüğü Emine Çil'in (47) cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından alınıp memleketi Osmaniye'ye getirildi. Çil, Cebelibereket Şehitlik Camisi'nde kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Alo Kaza' soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti

"Alo Kaza" hattından milyarlık vurgun! Rapordaki detaylar şoke etti

Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha gözaltına alındı

Fon soruşturmasında 15 yeni gözaltı
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede

Belediye başkanı kumarda
Tahran'da gökyüzüne bakan bir daha baktı! 50 yıl sonra aynı gizem

50 yıl sonra yeniden göründü! Gizemli cisim vatandaşları tedirgin etti
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı

İçişleri düğmeye bastı! Binlerce vatandaşlık iptal edildi
Kadınlar tuvaletindeki avizeye telefon koyan garsona indirimli ceza

Sapık garsona indirimli ceza
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı

Ünlü oyuncu havalimanında gözaltına alındı
İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor! Yarın sabah başlayıp...

İstanbul dahil 6 il için alarm! Yarın sabah başlayıp...