Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

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MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIHatay'ın Payas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi K.Ç.'nin av tüfeğiyle vurup öldürdüğü Emine Çil'in (47) cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından alınıp memleketi Osmaniye'ye getirildi.
MEMLEKETİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hatay'ın Payas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi K.Ç.'nin av tüfeğiyle vurup öldürdüğü Emine Çil'in (47) cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından alınıp memleketi Osmaniye'ye getirildi. Çil, Cebelibereket Şehitlik Camisi'nde kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.
İbrahim EMÜL/OSMANİYE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı