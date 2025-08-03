Boşanma Aşamasındaki Çift Yangında Hayatını Kaybetti

Karabük'te yangın çıkan evde boşanma aşamasındaki çift ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 132. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce apartman dairesinin kapısı kırılarak içeri girildi.

Ekipler Mehmet Derya (41) ve eşi Semra Derya'yı (42) hareketsiz buldu.

Sağlık ekipleri karı kocanın öldüğünü belirledi.

Mehmet Derya'nın 1 Ağustos'ta Karabük Açık Cezaevi'nden 10 gün izinli olarak çıktığı, 15 suç kaydı bulunduğu ve eşi ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Semra Derya'nın Karabük 2. Aile Mahkemesine 7 Ocak'ta boşanma talebiyle başvuruda bulunduğu ve mahkeme sürecinin devam ettiği belirtildi.