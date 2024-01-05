Boşandığı kişi tarafından öldürülen Tülay Dağaşan toprağa verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sokakta 2 yıl önce boşandığı Şefik Karaali tarafından tabancayla vurulan Tülay Dağaşan için Gebze'nin Abdi İpekçi Mahallesi Fatih Orta Camii'nde ikindide cenaze namazı kılındı. Dağaşan'ın cenazesi, namazın ardından Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Dağaşan'ın yakınları, akrabaları ve ailesi katıldı.

Erol POLAT/KOCAELİ,