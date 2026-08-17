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Kıskançlık Dramı: Eski Eşin Yeni Eşini Öldürdü, İntihara Kalkıştı

Kıskançlık Dramı: Eski Eşin Yeni Eşini Öldürdü, İntihara Kalkıştı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde R.A. isimli kişi, boşandığı kadının yeni eşi M.K.'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası R.A. aynı silahla kendini vurarak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde R.A. isimli erkek, boşandığı kadının yeni eşi M.K.'yi tabancayla vurarak öldürüp, intihara kalkıştı. Ağır yaralanan R.A., hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak'ta meydana geldi. R.A. isimli erkek, bilinmeyen nedenle tartıştığı eski eşinin evli olduğu M.K.'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan M.K. apartmanın önünde yere yığılırken, R.A. ise ardından apartmana girip aynı tabancayla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.K., sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli R.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.K.'nin cenazesi inceleme sonrası morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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