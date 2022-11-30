Boş arazide telef olmuş 15 kedi bulundu

Edirne'de telef olmuş bulunan 15 kedinin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Talatpaşa Mahallesi'nde boş arazide ölü kedileri gören çevre sakinleri, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, arazide inceleme yaptı.

Kedilerin telef olmasının nedeninin tespiti için başlatılan çalışma sürüyor.

Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı Aydın, AA muhabirine, olayın takipçisi olduklarını söyledi.

Kedi ölümleri nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirten Aydın, "Dernek olarak olayla ilgili olarak kurumlarla irtibat halindeyiz. Otopsi sonucunun ardından ölümlere neyin neden olduğu anlaşılacak. Hayvanlara karşı yapılan bir şey varsa dernek olarak yasal tüm haklarımızı kullanacağız. Konunun bir an önce aydınlığa kavuşmasını istiyoruz." diye konuştu.

Sizce sokak hayvanları toplatılmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) November 25, 2022