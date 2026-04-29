Bornova'daki Zincirleme Kazada Ağır Yaralanan Polis Memuru Şehit Oldu

(İZMİR) – İzmir'in Bornova ilçesinde freni arızalandığı değerlendirilen tırın karşı şeride geçerek aralarında görevli polis aracının da bulunduğu 10 araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 polis memuru şehit oldu, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.26 sıralarında Bornova ilçesi İstanbul Caddesi Topçu Tugayı Lojmanları mevkisinde meydana geldi. Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan ve ilk belirlemelere göre fren arızası yaşadığı değerlendirilen tır, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Tırın, aralarında görevli polis aracının da bulunduğu 10 araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, tır şoförü ile bir vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurlarından biri ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kazada biri polis memuru olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı, yaralıların çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili idari ve adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: ANKA